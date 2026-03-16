Zúmbale Primo anuncia pausa en su carrera en medio de renuncia de su guitarrista

El grupo Zúmbale Primo anunció que entrará en una pausa en su carrera en medio de la renuncia de su guitarrista "Nachito" Leiva.

A través de un comunicado la exitosa banda chilena y su líder Álex Muñoz indicaron que "han sido años muy intensos de trabajo y creemos que era necesario detenernos un momento para evaluar los próximos pasos".

La salida de Leiva

Al mismo tiempo el guitarrista Ignacio "Nachito" Leiva expresó en sus redes sociales su decisión de salir del grupo: "Hoy dejé de pertenecer a la agrupación Zúmbale Primo, de la cual fui parte durante cerca de diez años y de la que estoy muy agradecido", dijo.

En dicha publicación la banda le dijo a Leiva sentir "una profunda gratitud por todo lo que compartimos contigo", agregando que "no solo fuiste un músico en nuestro escenario, fuiste parte de nuestra historia, de nuestras alegrías, de nuestros viajes y de momentos que quedarán guardados para siempre en el corazón".

La versión de Zúmbale Primo

En un nuevo comunicado Zúmbale Primo agregó que las razones de su pausa no tienen que ver con la salida de "Nachito" Leiva. "La salida de Nacho no es el factor de este proceso. Son decisiones internas que veníamos evaluando hace un tiempo como grupo", indicaron.

"Él (Nacho Leiva) tomó su propio camino y le deseamos lo mejor en su nuevo proyecto. Nosotros por ahora estamos en una etapa de reflexión y reordenamiento para definir lo que viene para Zúmbale Primo", concluyeron.