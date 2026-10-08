Alameda: desfile navideño de globos gigantes será en noviembre

El "desfile navideño más grande de Sudamérica", como la producción describe la llamada Paris Parade, confirmó su edición número 15 a lo largo del eje Providencia-Alameda, anunciando además que se realizará el domingo 29 de noviembre.

La actividad, totalmente gratuita, contempla un recorrido de tres kilómetros, "entre Avenida Salvador y el Palacio de La Moneda".

Como en años anteriores, habrá globos gigantes "inspirados en algunas de las historias más emblemáticas de los universos Disney, Pixar, Marvel y Star Wars", así como "Ralf" y "Jumbito", dado que la actividad es patrocinada por el holding Cencosud.