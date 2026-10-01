El ABC del Oktoberfest de Malloco: fecha, entradas y consejos

El Oktoberfest de Malloco, que se celebra en el centro de eventos Munich, nació en 2005 y se ha consolidado como el festival cervecero más reconocido del país, marcando el camino para actividades similares a lo largo del país.

Con los años, el "oktober" de Malloco se ha ido adaptando a los gustos del público, tanto en su oferta de cervezas y gastronomía como respecto al creciente interés de la gente por también contar con música en vivo.

Este año, además, el festival se realizará los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre; que permiten conectarlo con lunes 12, que es festivo.

Parrilla de artistas

Viernes 9 : Zillertal Orchester, Candelabro, DJ Fader & Catboy, Banda Beli-K y Creaprende Rock Ground

: Zillertal Orchester, Candelabro, DJ Fader & Catboy, Banda Beli-K y Creaprende Rock Ground Sábado 10 : Zillertal Orchester, Amigos de Artistas, DJ Fader & Catboy, DJ Bruno Borlone, Grupo Voltaje y tributo a Charly García

: Zillertal Orchester, Amigos de Artistas, DJ Fader & Catboy, DJ Bruno Borlone, Grupo Voltaje y tributo a Charly García Domingo 11: Zillertal Orchester, Los Vásquez, DJ Fader & Catboy, Lashin Culpa y tributo a Cerati+Soda

Valores de las entradas

A través de Puntoticket, las entradas para el Oktoberfest de Malloco tienen precios diferenciados, según día y público:

Viernes 9, entrada general desde 12.650 pesos

Sábado 10 y domingo 11: entrada general desde 26.450 pesos

Abono por tres días: desde 44.850 pesos

Además, hay precios especiales para niños entre 4 y 15 años, y para adultos mayores, sobre 65 años. La oferta también incluye paquetes VIP y reserva de estacionamientos y/o transporte hacia y desde el parque.

Consejos para asistir