El ABC del Oktoberfest de Malloco: fecha, entradas y consejos
La fiesta cervecera nacida en 2005 se realizará en el fin de semana largo de octubre.
La fiesta cervecera nacida en 2005 se realizará en el fin de semana largo de octubre.
El Oktoberfest de Malloco, que se celebra en el centro de eventos Munich, nació en 2005 y se ha consolidado como el festival cervecero más reconocido del país, marcando el camino para actividades similares a lo largo del país.
Con los años, el "oktober" de Malloco se ha ido adaptando a los gustos del público, tanto en su oferta de cervezas y gastronomía como respecto al creciente interés de la gente por también contar con música en vivo.
Este año, además, el festival se realizará los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre; que permiten conectarlo con lunes 12, que es festivo.
A través de Puntoticket, las entradas para el Oktoberfest de Malloco tienen precios diferenciados, según día y público:
Además, hay precios especiales para niños entre 4 y 15 años, y para adultos mayores, sobre 65 años. La oferta también incluye paquetes VIP y reserva de estacionamientos y/o transporte hacia y desde el parque.