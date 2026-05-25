Entre 51 mil y 228 mil pesos: las entradas de Cirque du Soleil

Desde el martes 26 de mayo se pondrán a la venta las extradas para las funciones del espectáculo "Alegría" de Cirque du Soleil, a través del sistema PuntoTicket, y la producción reveló los valores de las distintas ubicaciones.

El show se presentará a partir del 6 de enero en la Gran Carpa Espacio Riesco, en lo que será la celebración de los 20 años del debut de la compañía en Chile, justamente con "Alegría", que ahora tendrá una nueva versión.

Los valores parten en 51.750 pesos -con cargo por servicio-, para la ubicación Silver, pero se explicita que tiene "vista parcial", tal como los 5 sectores en que se dividirá la carpa, ya que en todos hay una ubicación normal y otra con "vista parcial", incluyendo entradas de 217.350 pesos.

Sector Tapis Rouge: 228.850 pesos

Sector Tapis Rouge vista parcial: 217.350

Sector Premiun: 159.850

Sector Premiun vista parcial: 148.350

Sector Diamante: 125.350

Sector Diamante vista parcial: 113.850

Sector Platinium: 97.750

Sector Platinium vista parcial: 86.250

Sector Silver: 63.250

Sector Silver vista parcial: 51.750

Sillas de rueda: 51.750

Acompañante sillas de rueda: 51.750

La venta comenzará a las 11:00 horas, para los clientes del banco auspiciador, pudiendo acceder a 20% de descuento si se usan sus tarjetas para pagar. Para público general, el proceso se iniciará después de agotada la preventa o desde las 11:00 horas del miércoles 10 de junio.