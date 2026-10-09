Fiesta de la cerveza llega al parque Padre Hurtado durante noviembre

El sábado 7 de noviembre el parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina, será escenario de una nueva edición del Bierfest Santiago, encuentro cervecero que suma más de 15 años de existencia.

Como otros eventos similares, no se trata solamente de cervezas, y la parrilla de artistas tiene tanta o más importancia que los mismos fermentados, y en este caso se incluyen presentaciones de Gepe, Glup!, Gufi, Tronic, Los Mox, Fother Muckers y Déjenme Dormir.

Según la producción, serán 28 cervecerías las que participarán en esta edición, que tiene entradas a la venta a través de la plataforma Ticketplus, desde 19.550, para todo mayor de 10 años.