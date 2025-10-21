La Unión inaugura la mayor exposición fotográfica del país con "Los Retratos del Estudio Real"

El Archivo de La Unión, en la Región de Los Ríos, se prepara para inaugurar la tercera versión de "Los Retratos del Estudio Real", considerada la muestra fotográfica más grande de Chile.

Esta iniciativa busca rescatar el invaluable trabajo del Estudio Real, activo entre 1952 y 2005, cuyos negativos y cuadernos fueron digitalizados desde 2015, permitiendo así preservar miles de retratos que dan cuenta de la vida cotidiana de toda una comunidad.

Según el Archivo, hasta ahora se han digitalizado más de 83 mil fotografías y 43 mil inscripciones, generando un extenso inventario patrimonial. Las imágenes reflejan matrimonios, nacimientos, celebraciones y despedidas, transformándose en un testimonio visual de la historia de la ciudad sureña y sus habitantes.

En esta versión, la muestra permitirá vincular los retratos con los nombres y fechas registrados en los cuadernos originales, para reconstruir historias familiares y reconocer a quienes aparecen en las imágenes. "El público podrá descubrir rostros, nombres y recuerdos que forman parte de nuestra memoria colectiva", señalaron desde la organización.

La exposición también contará con dispositivos interactivos como una cabina telefónica para dejar testimonios, un índice digital por apellidos y la bici de los retratos, que permitirá recorrer miles de imágenes sin registro.

Además, el espacio incluirá una habitación llamada El Portal, donde se proyectarán retratos en gran formato, y la Réplica del Estudio Real, que permitirá tomarse fotos al estilo original.

"Los Retratos del Estudio Real" abrirá el 25 de octubre en la Sala de Exposiciones del Teatro Alemán de La Unión.