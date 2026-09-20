México defendió la idoneidad "incuestionable" de Bachelet tras baja de su candidatura a la ONU

México reaccionó a la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de bajar su candidatura a liderar la ONU -que promocionaba dicho país con Brasil-, y defendió su desempeño y sus "credenciales incuestionables" para el cargo que aspiraba.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano señaló que impulsó la postulación de Bachelet "convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres".

"Son credenciales incuestionables para ejercer un puesto de tal complejidad en un momento donde es necesario promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo", sostuvo la cartera.

"El gobierno de México reconoce a la expresidenta Bachelet por su desempeño durante la labor de promoción de su candidatura. Es una mujer íntegra, humanista y justa, cuyos principios coinciden con los de la Carta de Naciones Unidas, al tener una visión de construcción de la paz y de defensa de los derechos humanos", añade el comunicado de la cancillería.

"Igualmente, el gobierno de México desea hacer patente su agradecimiento a las autoridades brasileñas por colaborar conjuntamente en el desarrollo de la campaña, en un ejercicio inédito en la historia de ambos países", cierra el texto.

Bachelet decidió bajar su candidatura a la Secretaría General de la ONU el sábado, luego que un día antes -el viernes 18 de septiembre- se conocieran los resultados del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad del organismo, donde se mantuvo en el penúltimo lugar con sólo un voto de apoyo.