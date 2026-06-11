Museo de Bomberos de Santiago da la bienvenida a las vacaciones de invierno

En el marco del Mes del Bombero, el Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) dará la bienvenida a las vacaciones de invierno con múltiples actividades familiares entre junio e inicios de julio.

Desde el recinto anunciaron que, entre el 22 de junio y el 4 de julio, activarán la dinámica "Encuentra el objeto olvidado", un juego que permitirá a los visitantes seguir pistas por las salas para descubrir una pieza histórica oculta y recibir premios sorpresa.

Además, habrá trivias bomberiles cada sábado para obtener chapitas conmemorativas y una jornada de cuentacuentos a cargo de Begoña Maldonado el sábado 20 de junio.

Mientras que el sábado 27 de junio, jornada en la que se celebrará anticipadamente el Día del Bombero, el museo tendrá entrada liberada y contará con recorridos guiados excepcionales encabezados por voluntarias y voluntarios, además de talleres de creación de chapitas y especial de cuentacuentos a cargo de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil (Bilij).

Finalmente, el sábado 4 de julio a las 12:00 horas, tendrá lugar una presentación del colectivo Musidanza.