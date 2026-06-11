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Tópicos: Magazine | Panoramas

Museo de Bomberos de Santiago da la bienvenida a las vacaciones de invierno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El recinto celebra el Mes del Bombero con múltiples actividades familiares.

Museo de Bomberos de Santiago da la bienvenida a las vacaciones de invierno
 MuBo

El sábado 27 de junio se celebrará anticipadamente el Día del Bombero.

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En el marco del Mes del Bombero, el Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) dará la bienvenida a las vacaciones de invierno con múltiples actividades familiares entre junio e inicios de julio.

Desde el recinto anunciaron que, entre el 22 de junio y el 4 de julio, activarán la dinámica "Encuentra el objeto olvidado", un juego que permitirá a los visitantes seguir pistas por las salas para descubrir una pieza histórica oculta y recibir premios sorpresa.

Además, habrá trivias bomberiles cada sábado para obtener chapitas conmemorativas y una jornada de cuentacuentos a cargo de Begoña Maldonado el sábado 20 de junio.

Mientras que el sábado 27 de junio, jornada en la que se celebrará anticipadamente el Día del Bombero, el museo tendrá entrada liberada y contará con recorridos guiados excepcionales encabezados por voluntarias y voluntarios, además de talleres de creación de chapitas y especial de cuentacuentos a cargo de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil (Bilij).

Finalmente, el sábado 4 de julio a las 12:00 horas, tendrá lugar una presentación del colectivo Musidanza.

  • Ubicación: Santo Domingo 978, Metro Plaza de Armas.
  • Horario: Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.
  • Entradas: 3.000 pesos general, 1.000 pesos para estudiantes, con acceso gratuito permanente para menores de 7 años y adultos mayores.

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