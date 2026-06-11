Amenaza de bomba y tiroteo provocó evacuación total en la Usach

Un masivo operativo policial y la evacuación total de estudiantes y docentes alteró este jueves por la tarde a la Universidad de Santiago de Chile (Usach), en la comuna capitalina de Estación Central.

Según consignó Emol, el procedimiento se gatilló luego de que se recibieran amenazas a través de redes sociales y mediante un correo electrónico, en el cual se advertía sobre la supuesta instalación de artefactos explosivos en distintas zonas del campus, sumado a la amenaza de un tiroteo masivo.

Ante el nivel de la alerta, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se constituyó en el lugar para llevar a cabo un "procedimiento preventivo de revisión".

Con el fin de facilitar el despliegue de las unidades especializadas y asegurar la integridad de las personas, la rectoría de la casa de estudios suspendió las actividades y solicitó el abandono perimetral de las dependencias.

Por medio de un comunicado oficial, el prorrector de la Usach, Carlos Yévenes, detalló la urgencia de la medida: "Como medida de resguardo y con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria, se solicita evacuar el campus de manera inmediata, ordenada y tranquila, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de seguridad institucional y de los equipos dispuestos para este procedimiento".

Asimismo, la autoridad académica precisó que el GOPE "se encuentra colaborando en las labores de revisión que se desarrollan en el campus".

Pese al temor inicial provocado por los mensajes, desde la institución policial informaron de manera preliminar que, hasta el momento, se ha descartado la presencia de cualquier tipo de objeto sospechoso en el lugar, de acuerdo con Emol.