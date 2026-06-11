"Mantenimiento predictivo": Metro usa IA para anticipar fallas y prevenir averías

El gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, destacó este jueves en Cooperativa como la Inteligencia Artificial (IA) es clave para mejorar la confiabilidad del servicio, permitiendo reducir averías y anticipar fallas técnicas.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, el ejecutivo reveló que la tecnología de vanguardia está transformando la operación diaria del transporte capitalino y explicó que, "a partir del año pasado, ya empezamos a usar de manera más intensiva un concepto que se llama 'mantenimiento predictivo'".

Según explicó, de este modo se "rescata la información de las alarmas y los logs de los equipos que están en funcionamiento y, a partir de programas que analizan esa información con inteligencia artificial, vamos aprendiendo de los comportamientos y somos capaces de anticipar averías".

Esta transición hacia el mantenimiento predictivo no solo es una mejora técnica, sino que tiene un impacto directo en la experiencia de los millones de usuarios que utilizan la red cada día.

Esta innovación tecnológica es uno de los pilares de la Memoria Integrada 2025 presentada recientemente por la compañía. (FOTO: ATON)

Al poder prever cuándo un componente está por cumplir su ciclo de vida o presenta una anomalía, Metro puede intervenir de manera preventiva, sin afectar la frecuencia de los trenes.

"Eso responde a una serie de inversiones que hemos hecho en renovación de activos, en cambio de elementos que estaban ya al final de su vida útil y también en la incorporación de tecnología. Por lo tanto, esos equipos se intervienen y se reemplazan las piezas que van a fallar o se reparan antes de que falle. Es preventivo", puntualizó Bravo.

Gracias a estas nuevas medidas, "nuestras tasas de averías el año pasado fueron un 43% menores que las que teníamos el 2019. Por lo tanto, hemos tenido una evolución muy positiva en términos de tasas de avería", resaltó.

Finalmente, el representante de Metro reconoció que, aunque la tecnología ha permitido avances significativos, "queda un camino importante todavía por recorrer (...) Quisiéramos que no hubiera fallas, pero los sistemas siempre tienen fallas y siempre hay oportunidades de seguir mejorando".