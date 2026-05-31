Santiago es la primera ciudad de Latinoamérica en recibir la experiencia "Viva Frida Kahlo"

Santiago es la primera ciudad latinoamericana en recibir "Viva Frida Kahlo", la exposición inmersiva que ya recorrió Zúrich, Berlín, Viena y Bruselas.

La muestra del colectivo suizo PROJEKTIL propone un viaje sensorial por el dolor, la resiliencia y la identidad de la icónica artista mexicana mediante proyecciones 360 grados, audio original y banda sonora especialmente diseñada.

"Es una experiencia que, por primera vez, llega a Latinoamérica y a Chile. Es una experiencia que dura aproximadamente 40 minutos, inmersiva, 360°, que recorre la vida y la obra de Frida Kahlo. Vamos a recorrer casi 130 obras que son proyectadas con luces, sonido, música, pero, además, una historia, un storytelling, donde Frida misma empieza a contar de su vida, sus intimidades", declaró a Cooperativa el director de Fever Latinoamérica, César Ruiz.

Las coordenadas de "Viva Frida Kahlo":