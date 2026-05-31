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Tópicos: Magazine | Panoramas

Santiago es la primera ciudad de Latinoamérica en recibir la experiencia "Viva Frida Kahlo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exposición inmersiva ya recorrió Zúrich, Berlín, Viena y Bruselas.

Santiago es la primera ciudad de Latinoamérica en recibir la experiencia
 PROJEKTIL

"Vamos a recorrer casi 130 obras que son proyectadas con luces, sonido, música", señalaron desde la productora Fever.

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Santiago es la primera ciudad latinoamericana en recibir "Viva Frida Kahlo", la exposición inmersiva que ya recorrió Zúrich, Berlín, Viena y Bruselas.

La muestra del colectivo suizo PROJEKTIL propone un viaje sensorial por el dolor, la resiliencia y la identidad de la icónica artista mexicana mediante proyecciones 360 grados, audio original y banda sonora especialmente diseñada.

"Es una experiencia que, por primera vez, llega a Latinoamérica y a Chile. Es una experiencia que dura aproximadamente 40 minutos, inmersiva, 360°, que recorre la vida y la obra de Frida Kahlo. Vamos a recorrer casi 130 obras que son proyectadas con luces, sonido, música, pero, además, una historia, un storytelling, donde Frida misma empieza a contar de su vida, sus intimidades", declaró a Cooperativa el director de Fever Latinoamérica, César Ruiz.

Las coordenadas de "Viva Frida Kahlo":

  • Club de la Unión, Santiago
  • Disponible hasta el 30 de julio
  • Entradas desde $11.100

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