A los 53 años muere Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

El actor Eric Dane, reconocido por sus papeles en "Grey's Anatomy" y "Euphoria", murió este jueves a los 53 años.

De acuerdo a People, la familia del intérprete confirmó su deceso solo 10 meses después que fuera diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", declaró la familia al citado medio.

Bajo esta línea, señalaron que el artista pasó "sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa -la también actriz Rebecca Gayheart- y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

Nacido en 1972, Dane decidió seguir una carrera como actor tras graduarse de la secundaria, mudándosede San Francisco a Los Ángeles en 1993.

Al inicio de su carrera, apareció en series como "Salvados por la campana,Aquellos años maravillosos,Casado con Hijos,Gideon's Crossing" y "Charmed".

El éxito de Grey's Anatomy

Sin embargo, el actor ganó mayor reconocimiento en 2005, cuando hizo una aparición especial en la segunda temporada de "Grey's Anatomy", donde interpretó al doctor Mark Sloan.

Gracias a la buena acogida del apodado McSteamy, Dane se unió al elenco regular desde la temporada 3 hasta el final de la 8, cuando el querido doctor falleció en un trágico accidente.

Posteriormente, protagonizó la serie "The Last Ship" (2014-2018) como el almirante Tom Chandler, personaje que, segun declaró a Glamour, era "demasiado parecido a Mark Sloan".

Los deseos de probar algo nuevo llevaron al artista a unirse al drama "Euphoria" como Cal Jacobs, un empresario local y "honesto padre de familia" que solía contactar personas por internet para encuentros sexuales anónimos.

Asimismo, Dane apareció en películas como "The Basket,Marley y Yo,Día de San Valentín,Burlesque" y "Bad Boys: Ride or Die".