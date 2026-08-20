Abogado de Ivette Vergara renuncia a su defensa: acusó haber recibido insultos y amenazas

El abogado Pablo Aqueveque, que había asumido la defensa de Ivette Vergara luego de que fuera detenida por conducción temeraria, renunció la representación de la periodista.

Según explicó el jurista a Teletrece, el quiebre con la comunicadora se debió a "diferencias irreconciliables", acusando haber recibido insultos y amenazas de parte de esta y su marido, Fernando Solabarrieta.

"Por medio del presente, informo que he decidido renunciar a mi calidad de abogado defensor ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa relacionada con Ivette Vergara Ulloa, debido a la existencia de diferencias irreconciliables que hacen inviable la continuidad de mi labor profesional en dicha representación", se lee en un comunicado.

Bajo esta línea, el profesional añadió que la decisión "se adopta luego de una serie de situaciones que han afectado gravemente la relación profesional. Entre ellas, ofensas, expresiones insultantes y otros actos de amedrentamiento que, según sus circunstancias y contenido, podrían eventualmente revestir caracteres de amenaza".

Asimismo, señaló en un audio que la molestia de la pareja de periodistas venía de las respuestas a preguntas legales que dio a la prensa, donde argumentó que "respondería no solamente por ella, sino que por cualquier tipo de delito".

En tanto, el jurista indicó que se reservará "el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes".

De momento, ni Vergara ni Solabarrieta se han referido a la renuncia de Aqueveque.