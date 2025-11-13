Actor de "El Marginal" Jorge Lorenzo muere a los 66 años

El actor argentino Jorge Lorenzo, conocido por su papel en "El Marginal", murió a los 66 años.

El deceso del intérprete, ocurrido este miércoles 12 de noviembre, fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores.

"Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", escribieron en redes sociales.

Bajo esta línea, el sindicato destacó que el artista estaba afiliado "desde hace décadas y era un comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos".

En tanto, la revista argentina Pronto conversó con Natalia Bocca, amiga de Lorenzo, que señaló que el actor "estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco", el cual "se fue complicando con un tema respiratorio".

¿Quién era Jorge Lorenzo?

Nacido el 23 de diciembre de 1958, Jorge Lorenzo tuvo una extensa participación en la actuación, incluyendo créditos en teatro, cine y televisión.

Si bien, participó de conocidas producciones como "Casi Ángeles", "Somos Familia" y "Rincón de Luz", el papel de Capece en "El Marginal", el sádico y cruel gendarme de la cárcel de San Onofre, lo llevó a obtener mayor reconocimiento.

De hecho, este éxito lo llevó a repetir el rol en la serie "En el barro", donde también aparecerá en la segunda temporada, grabada en 2024.