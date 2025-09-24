Actor de "Manual de supervivencia escolar de Ned" fue captado en situación de calle

Tylor Chase, exactor infantil conocido por participar de la serie de Nickelodeon "Manual de supervivencia escolar de Ned", fue captado en aparente situación de calle en Riverside, California.

A través de TikTok, la creadora de contenido @lethallalli reconoció al intérprete y compartió el video, que rápidamente se difundió en redes sociales. "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación", dijo el hombre de 36 años en el clip, mostrando dificultades para hablar y un aspecto descuidado.

Tras la viralización del video, usuarios de redes sociales iniciaron una campaña en GoFundMe, con el fin de conseguir apoyo para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

Sin embargo, la madre de Chase pidió expresamente que no entregaran las donaciones al artista, explicando que su hijo no puede manejar dinero ni medicación por sí solo: "Aprecio el esfuerzo. Pero el dinero no será nada beneficioso para él", escribió a la autora del vídeo.

"Él no puede manejar dinero o sus medicamentos por sí solo (...) Él no es bueno al administrar dinero e incluso eso podría hacer que se lastime a sí mismo. Aprecio que intentes ayudarlo, él es un buen chico. Pero lo que necesita es atención médica", añadió.

A raíz del mensaje, la recaudación fue detenida y la creadora de contenido informó a sus seguidores que ya no aceptaría más dinero, indicando además que se reuniría con la progenitora de Chase para entregar lo reunido.