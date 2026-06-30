Actriz de "Pobre novio" y "Casado con hijos" confirmó la muerte de su amiga tras terremoto en Venezuela

La actriz venezolana Nathalie Vera, conocida por participar en producciones chilenas como "Pobre Novio" y "Casado con Hijos", confirmó la muerte de su mejor amiga y la hija de esta tras el doble terremoto en Venezuela.

A través de sus redes sociales, la intérprete había solicitado ayuda para ubicar a Bárbara Celeste Vivas y la pequeña Lucía Teresa Sardinha, de solo 3 años, que permanecían desaparecidas luego del colapso de un edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el siniestro.

Sin embargo, a casi una semana de iniciada la búsqueda, la artista informó que ambas fueron encontradas sin vida entre los escombros. "No puedo creer que estoy escribiendo esto, quiero creer que de verdad Dios tiene un plan maravilloso después de todo. No quería perder esperanza alguna, tuve fe hasta mas no poder", partió diciendo.

"Hace poco tuve el privilegio de poder abrazarlas de poder reirnos juntas y jugar como niñas. Estaba rota y me levantaste y ahora que no estas como me levanto? Como puedo con todo y mas como me dijiste? Que pasará con los planes que teníamos de que yo regresara a Venezuela y vivir cerca, trabajar juntas y crecer en nuestro amado país?", recordó.

"Que hago yo sin mis amigas? Quiero poder entender por que le pasa las peores cosas a las mejores personas que he conocido! Te amo y las amare por el resto de mi vida (...) Se llevan un pedazo de mi alma con ustedes! Descansen en paz", sentenció.