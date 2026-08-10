Actualizan el estado de Perez Hilton: sigue grave y necesitará cirugía

El bloguero estadounidense Perez Hilton se encuentra en estado grave pero estable y necesitará cirugía tras autolesionarse durante una transmisión en vivo en redes sociales el pasado martes.

"Sufrió una pérdida de sangre importante y lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días", señaló su familia en un comunicado, donde pidieron además respeto a la privacidad de sus hijos y que los medios se retiren de su residencia.

El hecho ocurrió en Miami, cuando la policía acudió a su hogar tras recibir alertas por un "posible intento de suicidio" emitido en directo. Audios obtenidos por medios como People y Page Six confirman que las autoridades respondieron de inmediato ante la gravedad de las imágenes.

Tras casi cuatro horas de procedimiento en la vivienda, el comunicador de 48 años fue trasladado a un hospital local. La prensa estadounidense detalló que en el video se le veía cubierto de sangre y realizándose cortes con un objeto.

Agentes del Alguacil de Miami-Dade acudieron al lugar tras múltiples llamadas de usuarios, confirmando con familiares que el bloguero se encontraba solo al momento de la transmisión.

Perez Hilton se hizo conocido a principios de los 2000 por su polémico blog de chismes de celebridades, caracterizado por su tono mordaz sobre la farándula de Hollywood.