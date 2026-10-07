Acusan "discriminación" de Canal 13 a Cecilia Bolocco para no animar "Vértigo"

Una supuesta "discriminación" de Canal 13 a la animadora Cecilia Bolocco se reveló en la última jornada, con la estación de Inés Matte Urrejola descartando completamente a la exMiss Universo como animadora del renovado "Vértigo" por "su edad".

El estelar del espectáculo volverá a la pantalla del excanal del angelito con una nueva versión conducida por Martín Cárcamo y Tita Ureta, marcando el regreso del programa a ocho años de su última emisión.

Bolocco, de 61 años, será una de las primeras invitadas al programa, pero su nombre estuvo entre las opciones que barajó la señal para la conducción del espacio. Sin embargo, Canal 13 apostó por Ureta para acompañar a Cárcamo en la animación.

En "Zona de Estrellas", de Zona Latina, la periodista Fany Mazuela señaló que la exMiss Universo estaba dentro de la terna de animadores sondeados por la estación, junto a Myriam Hernández y Carola de Moras, pero, "por edad, fue discriminada de 'Vértigo' de Canal 13".

"¿Qué pasó después en la mesa donde estaba todo el equipo reunido tirando líneas, (preguntando) quién les tinca más? Una suerte de votación. Y ahí viene la discriminación hacia Cecilia Bolocco: dijeron (que) Cecilia Bolocco está muy mayor para estar en 'Vértigo'", aseguró la comunicadora de farándula, generando impacto e indignación entre el panel.