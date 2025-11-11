"Adiós hijita": Adriana Barrientos confirma la muerte de su perrita Asia

Este martes, la modelo Adriana Barrientos confirmó la muerte de su perrita Asia tras un complejo estado de salud.

A través de Instagram, la panelista de farándula llamó a sus seguidores a una cadena de oración, relatando la difícil situación que enfrentaba con su mascota.

"A Asia le detectaron un tumor dentro del bazo, en el estómago. En estos minutos el tumor se reventó y tiene el estómago lleno de sangre", contó este lunes por la tarde, señalando que "a las 9 de la noche intentarán operarla. Si la dejan así, sin operar, obviamente se muere de inmediato. Van a hacer lo posible por salvarle la vida".

Posteriormente, Barrientos compartió que la bulldog francés había sobrevivido a la intervención, aunque indicó que "las próximas 48 horas son cruciales. Tiene un 50% de posibilidades de vivir".

Sin embargo, la mañana de este martes, la figura televisiva compartió una emotiva despedida a su mascota, que no logró recuperarse. "Adiós hijita. Te amo Asia", escribió en el posteo, donde aparece sosteniendo la pata de la perrita.