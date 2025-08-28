Adriana Barrientos agradeció a la ministra Orellana y al Gobierno por Ley Integral: "Tremendo legado"

La opinóloga Adriana Barrientos envió un sentido agradecimiento al Gobierno del Presidente Boric por sus políticas en términos de violencia de género.

La modelo fue una de las famosas que participaron en el lanzamiento de la campaña "Una Ley en Nombre de Todas" del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, una iniciativa que busca dar a conocer la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y todos sus mecanismos de denuncia.

"Mil gracias ministra Antonia Orellana por este tremendo trabajo realizado en pro de todas nosotras las mujeres, tremendo legado que nos deja el gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric", escribió Barrientos en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1 millón de seguidores.

"La iniciativa busca que la ciudadanía, especialmente nosotras las mujeres, conozcamos la ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y exijamos su cumplimiento. Un tremendo avance para toda nuestra sociedad , mil gracias de todo corazón", agregó la también influencer.

Además de Adriana Barrientos, la campaña contó con figuras como la cantante Carolina "Rancherita" Molina, la comediante Cynthia Gallardo, la influencer Thammy Palma, la actriz Javiera Díaz de Valdés y la exchica reality Trinidad Cerda, entre otras.