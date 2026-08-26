Golpe al "Plan Cancerbero": Tribunal ordenó que Clan Chen sea devuelto a cárcel nortina

Un duro traspié sufrió la estrategia de seguridad del Gobierno tras confirmarse la primera gran complicación en la ejecución del denominado "Plan Cancerbero".

Por resolución judicial, cuatro integrantes de la banda criminal de origen chino conocida como el Clan Chen deberán abandonar el penal de máxima seguridad La Laguna, ubicado en Talca, para ser reingresados a la cárcel de Alto Hospicio.

La decisión del tribunal se produjo luego de que la defensa de los imputados interpusiera una acción legal para dejar sin efecto el traslado preventivo al recinto penitenciario maulino, ordenando su restitución al penal norteño.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lamentó públicamente el fallo judicial, advirtiendo que la resolución permite a los integrantes de la organización delictiva retornar a sus redes operativas y a un "espacio de confort".

En esa línea, el secretario de Estado aseguró que situaciones como esta son las que justifican la urgencia de avanzar en la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.