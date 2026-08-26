Golpe al "Plan Cancerbero": Tribunal ordenó que Clan Chen sea devuelto a cárcel nortina
Cuatro integrantes de la organización criminal de origen chino que habían sido trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Talca deberán ser reinstalados en Alto Hospicio.
Para el ministro Arrau, el fallo grafica la urgencia planteada por el Gobierno de constitucionalizar los regímenes carcelarios especiales.
La detención del Clan Chen fue uno de los principales logros de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá. Su interés por el caso la llevó, ya como ministra, a un conflicto con la PDI que precipitó su caída.