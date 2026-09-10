Adriana Barrientos fue despedida de Zona Latina tras fuerte discusión en pantalla

Tras cinco años de trabajo como panelista de varios espacios, la exmodelo Adriana Barrientos fue despedida del canal Zona Latina.

Según informó Glamorama, la decisión de la señal se dio en medio de diversas versiones que apuntaban a Barrientos como la responsable de maltratos a trabajadores de la compañía.

Su salida se produce justo un día después del tenso cruce que protagonizó en pantalla con el estilista Javier Fernández, en donde se trataron de mentirosos, cuestionaron el aporte del otro en el programa y se sacaron otros asuntos del pasado.

La discusión ocupó buena parte de la edición de este miércoles de "Zona de Estrellas" y fue motivada por Hugo Valencia, conductor del espacio. Por ahora se desconoce si el desencuentro de Adriana Barrientos con Javier Fernández influyó en su salida del canal.