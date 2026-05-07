Adriana Barrientos se lanza contra el esposo de Cecilia Gutiérrez y él responde: "No tienes una vida"

La modelo y figura televiva Adriana Barrientos se lanzó contra Cecilia Gutiérrez luego de que la periodista hiciera un comentario sobre ella.

En el podcast de la revista Sarah, la comunicadora abordó la forma de la "Leona" de hacer farándula, afirmando que hace un show que es necesario: "Al principio me costó entenderla, al principio no la entendía. A veces la escuchaba y decía , '¿qué está diciendo? No entiendo'. Después sí entendí, que es show todo el tiempo, es muy farándula antigua y farándula argentina", expresó.

No obstante, estos dichos no agradaron al rostro de Zona Latina, quien respondió a través del programa "Zona de Estrellas".

"Cuando das clases de moral, ética y buenas costumbres, uno tiene que partir por su casa. Y cuando tú tienes de pareja a un gallo que se presta para hablar tonteras (...) yo esto te lo tenía guardado desde el 2022 y pensé que era algo superado entre nosotras", reveló, afirmando que tiene mensajes comprometedores de parte de Salvador Kochansky, pareja de Gutiérrez.

Cecilia Gutiérrez y su esposo responden a Adriana

Tras las palabras de Barrientos, Kochansky y la reportera de farándula dispararon de vuelta contra la exchica reality, negando la existencia de alguna infidelidad.

"Me parece muy lamentable, muy triste esta situación (...) Es absolutamente mentira. La interpelo a que muestre esos mensajes que ella dice que tiene, yo sé que no lo va a hacer porque no existen esos mensajes", partió diciendo Salvador.

Sobre el origen del contacto, Gutiérrez aclaró que en 2022 ella misma le pidió a Adriana entradas para su pareja para un show en el Teatro Caupolicán. Para respaldarlo, la periodista exhibió capturas de pantalla que confirman que el diálogo fue solo por coordinación.

En esa línea, Kochansky añadió que incluso prefirió retirarse del evento para evitar problemas: "No quería verme involucrado en una situación como esta".

El tono subió cuando Salvador cuestionó la vida personal de la modelo: "No tienes familia, no tienes vínculos reales, no tienes una vida fuera de la tele", disparó, rematando con un tajante "no tienes amigos... por lo menos respeta".

Por su parte, una emocionada Cecilia defendió su matrimonio asegurando que "nos conocimos pobres como las ratas; de interés no hay nada".

El cierre quedó en manos de Adriana, quien insistió en que la periodista inició el ataque al denostarla en un podcast. "Muestra el pantallazo donde sale mensaje borrado", sentenció la "Leona" para finalizar la disputa.