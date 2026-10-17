Alexítico acusó amenazas de fans de Leo Rey y el artista le responde: "Se hace la vístima"

Alexítico, fundador de La Noche, denunció amenazas de los fans de su excompañero Leo Rey, tras querellarse en contra del músico por injurias graves con publicidad luego de una serie de declaraciones que, según sostuvo, han afectado su honra.

Todo a raíz del auge de popularidad de Leo Rey tras el viralizado episodio ocurrido durante las Fiestas Patrias, cuando gritó "¡Chúpalo Alexítico!" en un escenario, que se transformó en meme nacional.

En conversación con "Primer Plano" (CHV), Alexis Morales -nombre real del artista- sostuvo que ha soportado "el acoso de una persona y de muchas personas que se suman por las redes sociales, que no se miden, amenazan de muerte, hay de todo".

Sobre estas amenazas, Alexítico ya hizo "la denuncia como corresponde en Fiscalía y estoy a la espera de que haya algún resultado, que hagan algún tipo de peritaje, que descubran qué persona enferma está haciendo este tipo de cosas".

"El bullying es así, el acoso es así, no te preguntan si es gracioso. Al principio puede ser una broma inocente para mucha gente, pero hay gente que se lo toma bastante en serio y te ataca por redes sociales, te tratan de socavar el autoestima. Es broma para todos, pero para el afectado es horrible", sinceró.

La respuesta de Leo Rey

"Creo que él se está haciendo la 'vístima'", aseguró Leo Rey entre risas al ser consultado por "Plan Perfecto" (CHV) sobre lo denunciado por su excompañero de La Noche.

El músico evitó ahondar más en la polémica, sosteniendo que "ya dije todo lo que tenía que decir, ahora le toca a él. Yo lo pasé bien mal también".

Consultado sobre la querella que interpuso en su contra y si asistirá a la audiencia, bromeó respondiendo: "Si es oral… Si es oral, voy".

Eso sí, reconoció que la acción judicial "no me sorprende, (Alexítico) ya había interpuesto otras anteriormente, pero es una tontera no más, nosotros estamos enfocados en lo nuestro".