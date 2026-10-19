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Tópicos: Magazine | Personajes

"Aloha, Hawaii!", la celebrada galería polinésica de Stephanie Vaquer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La WWE volvió a Honolulu tras siete años y la chilena aprovechó de compartir postales de la isla.

 @stephanie.vaquer
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Más de medio millón de liles acumulaba un comentado posteo en Instagram de la luchadora chilena de la estadounidense WWE, Stephanie Vaquer, quien compartió en sus redes sociales varias imágenes desde Hawaii.

"Amé estar aquí", puso la personalidad, quien luce en bikini, comiendo y sobre una embarcación, entre otras capturas.

La connacional llegó a la isla polinésica en el marco del show de la WWE en el Blaisdell Arena de Honolulu, que desarrolló los días 16 y 17 de octubre, en la primera presentación del espectáculo de lucha libre es ese estado desde 2019.

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