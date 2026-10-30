Américo justificó no asistir a audiencia con Yamila Reyna por VIF

El cantante Américo se defendió de las duras críticas que recibió de parte de su expareja Yamila Reyna, tras ser tratado de "cobarde" por no asistir presencialmente a la audiencia de este jueves por el caso por violencia intrafamiliar entre ambos.

De acuerdo con el cantante, él no estaba obligado a asistir de forma presencial el Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, siendo autorizado por el tribunal para conectarse de manera remota.

"Creo que es un acto de cobardía de él, una vez más", aseguró la exchica reality a la salida de la audiencia.

En contacto con la panelista Camilísima de "Zona de Estrellas", el cantante entregó su justificación, explicando "no había algo que me obligara a estar presencialmente, de hecho, la comparecencia por Zoom la autorizó el mismo tribunal" y que, "de nuestra parte, todo dentro de lo legal y todo tranquilo".

Ante las críticas recibidas por su expareja, sostuvo que "lo de la defensa de Yamila me parece que hace su trabajo y en este sentido está bien".