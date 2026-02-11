Américo rompe el silencio tras polémico quiebre con Yamila Reyna: "Miedo y tristeza"

El cantante Américo rompió el silencio tras el presunto quiebre sentimental con Yamila Reyna, con quien había anunciado planes de matrimonio el pasado octubre.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó una reflexión aludiendo a las especulaciones: "Una pausa... otra vez. Respirar... profundo. Reflexionar... sin discriminar. Mirarse... sin filtros. Observar... a todos y todo (este es el momento). Esperar... con paciencia y fuerza", partió diciendo.

"El silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aun estoy aprendiendo de ellas). ¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito, el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito...El tiempo me dará lo que necesito...y lo que tanto quiero", añadió.

Finalmente, el exponente de la cumbia agregó que "esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez".

Cabe recordar que la periodista Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la fuerte discusión entre la pareja, que tuvo lugar este fin de semana después del Festival Oro Verde Empedrado 2026, en la región del Maule.