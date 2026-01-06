Andrea Arístegui celebra a su hija menor: fue puntaje nacional en la PAES

La periodista Andrea Arístegui celebró a su hija, que fue puntaje nacional en la PAES 2025.

Durante el matinal "Contigo en la Mañana", la comunicadora expresó su orgullo por Sofía, la menor de sus retoñas, que obtuvo el puntaje máximo en matemáticas.

"Se va a avergonzar con esto. Estoy muy orgullosa de mi hija, de las dos (...) Te juro que ayer se me llenaron los ojos de lágrimas", confesó en el panel.

En este contexto, el rostro de CHV destacó el esfuerzo detrás de este logro: "Es muy bonito, más allá del resultado académico, que obviamente siempre uno tiene que destacar y aplaudir. Siento que es fruto de su trabajo de muchos años, una niña muy estudiosa, muy responsable".

"Sofi, felicitaciones. Te mando un beso, nos llena de orgullo (...) Es el comienzo de una nueva etapa que espero sea muy satisfactoria para ella", añadió.

Finalmente, Arístegui -cuya hija mayor, Javiera, está a punto de titularse de Odontología-, reveló que Sofía planea estudiar psicología.

"Hay muchos caminos distintos. El resultado de la prueba no define lo que será tu vida ni nada por el estilo, también para sacar la presión de lo que eso significa", sentenció.