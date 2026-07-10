Antonella Ríos anunció demanda contra Sergio Rojas: periodista respondió sin filtro

El conflicto entre Antonella Ríos y Sergio Rojas suma un nuevo capítulo luego de que la actriz anunciara acciones legales contra el periodista.

Según reveló la panelista de "Plan Perfecto", ya interpuso una demanda contra Zona Latina, su excanal, y que este viernes presentaría una demanda contra Rojas por "situaciones de maltrato en el ejercicio del trabajo".

En este contexto, la intérprete afirmó en el programa de CHV que su excolega "emitió mi diagnóstico médico en las pantallas de otro canal, diciendo todo lo que yo tenía, poniendo una advertencia de lo que yo estaba enferma. Mi abogado lo consideró gravísimo".

"Yo estaba con licencia médica y a él, como mi empleador, yo le conté en detalle, en la íntima, pero él lo fue a decir a otro programa de televisión", añadió.

La respuesta de Sergio Rojas

Por su parte, el comunicador utilizó su programa "Que te lo digo" para responder sin filtro a las acusaciones de Ríos.

"Me tiene las pelotas bien hinchadas, yo he sido muy decente con ella (...) Yo lo único que le voy a decir es que mañana no la quiero ver llorando si yo abro la boca", advirtió.

Bajo esta línea, el periodista aseguró que, de concretarse la demanda "se me va a olvidar toda la decencia, y te digo honestamente, si estaba en un lugar de cariño, hoy día ya no lo estoy".

"Que después no me vaya a andar llorando, que ando contando cosas familiares, que me meto no sé qué, que tu marido, que tu hijo", arremetió.

Finalmente, Rojas lanzó una fuerte crítica contra Antonella: "Yo no soy esa piltrafa que andái buscando (...) Entonces, a mí no me agarrí para el hueveo. Porque yo no me meto contigo hasta que tú te metes conmigo", sentenció.