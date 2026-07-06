Antonia Santa María se sinceró sobre su última teleserie: "Era una cosa muy mala"

La actriz Antonia Santa María recordó la última teleserie que protagonizó en la televisión, la cual calificó como "una cosa muy mala".

Durante su paso por el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, Santa María habló de "Dime quién fue", producción que protagonizó en 2017 en TVN junto a Claudia di Girolamo, Francisco Reyes y Amparo Noguera.

"Tengo la sensación de que yo me hundí con el barco de TVN. En su momento, cuando hundió el área dramática, yo seguí creyendo. Estaba muy convencida de que TVN tenía que seguir", comenzó diciendo.

"Luego, la última teleserie que hice en TVN, yo leí el primer capítulo y dije: 'Cagué'. Pero más que me gustara o no, porque uno ha hecho teleseries más malas (...) pero yo era la protagonista de una cosa muy mala, más que mala, muy sin pies ni cabeza", agregó.

En ese sentido Antonia Santa María detalló que "leí el primer capítulo y dije: 'No voy a poder actuar en esta cuestión'. Dicho y hecho. Con esto voy a tener que estar un rato fuera (de la televisión), y así ocurrió".

Tras esa experiencia Santa María se retiró completamente de la actuación y se alejó de lo mediático. En 2025 regresó con una participación en "La Ola" de Sebastián Lelio y este año protagoniza la teleserie vertical de Mega "Salvando a Ema".