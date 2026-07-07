Aseguran que Angélica Castro demandó por divorcio culposo a Cristián de la Fuente

La buena relación entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente, quienes fueron pareja por más de dos décadas, parece haber llegado a su fin.

Según reveló Cecilia Gutiérrez en el podcast "Bombastic", la animadora habría presentado una demanda por divorcio culposo contra el intérprete, una acción legal que surge tras el quiebre matrimonial de 2022, gatillado en ese entonces por una infidelidad.

"Hay una pareja que se separó hace tiempo de una manera muy traumática. Ellos habían hecho notar que había una relación cordial por la hija que tienen en común, pero esa buena onda se fue a las pailas, porque Angélica inició una demanda por divorcio culposo en contra de Cristián de la Fuente", partió diciendo.

En este contexto, la comunicadora señaló que fue contactada por los abogados de ambos, "porque ellos se asustaron cuando les dije que tenía lo de la demanda".

"Yo no tengo los antecedentes. Solo sabía, por cercanos a ambos, que ella interpuso la demanda porque no estaban llegando a acuerdos con los temas materiales de la separación", precisó.

Asimismo, la panelista de "Hay que decirlo" indicó que la expareja sigue en conversaciones sobre el futuro de los bienes que tenían en común. "Es difícil, me imagino, llegar a un acuerdo y dividirse. Los abogados me dicen que la idea es llegar a un acuerdo. Pero sí, diría que por primera vez se quebró la paz que había y esa buena onda", agregó.

"Siempre en estos procesos salen trapitos al sol y ahí puede ponerse complicada la cosa", sentenció.