Aseguran que Fran Maira fue desvinculada de Chilevisión

Un difícil panorama estaría enfrentando Fran Maira tras darse a conocer la profunda reestructuración que afecta a Chilevisión.

Mientras la influencer sigue en el ojo del huracán por sus polémicas personales -tras la reciente golpiza que sufrió y el reflote de su atropello-, el portal El Filtrador reveló que la señal privada puso fin al contrato que mantenía con la exGran Hermano.

La salida de la figura televisiva se dio en medio de una drástica jornada de despidos este jueves, la cual afectó a ocho trabajadores propios de la estación y a once personas de la empresa contratista Skyl.

La masiva reestructuración en Machasa

El despido de la ex chica reality se suma a la partida de históricos de la señal como Nallip Elfar, histórico productor de "Primer Plano" y del Festival de Viña, además de profesionales de áreas como dirección, producción, tramoya y gerencia.

De acuerdo al citado medio, la desvinculación de la modelo significaría un drástico frenazo a su continuidad en los proyectos de entretenimiento de la estación.

Hasta el momento, ni la influencer ni los ejecutivos del canal se han pronunciado de manera oficial respecto a las filtraciones sobre su salida.