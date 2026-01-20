Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Aseguran que Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se separaron

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según Cecilia Gutiérrez, la modelo ha dejado de usar su argolla de matrimonio.

A casi dos años de contraer matrimonio, la relación entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela habría llegado a su fin. 

De acuerdo a la periodista Cecilia Gutiérrez, la pareja estaría separada hace algunas semanas, revelando un pequeño detalle que los delataría. 

"Kika Silva y Gonzalo Valenzuela están distanciados, desde antes del Año Nuevo, de hecho lo pasaron separados. Ella hace algunos días dejó de usar su argolla en sus fotos de Instagram", reveló la comunicadora en su podcast Bombastic. 

Asimismo, la reportera de farándula señaló que la modelo y el actor "están en súper buena onda, acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas. Se puede explicar que tienen paradas diferentes en la vida". 

"Ella habría tomado la decisión de separarse definitivamente, aunque a mí me cuesta usar la palabra definitiva", añadió la panelista de "Primer Plano".

La relación entre Silva y Valenzuela inició en 2023, luego de encontrarse casualmente en la Gala del Festival de Viña. Posteriormente, celebraron su matrimonio en Maintencillo en abril de 2024. 

