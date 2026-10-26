Aseguran que Tonka Tomicic tiene nueva pareja: sería periodista de un diario nacional

La animadora Tonka Tomicic se habría dado una nueva oportunidad en el amor, luego de su separación de Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Así lo aseguraron en el programa "Alfombra Roja", donde Mario Velasco entregó antecedentes sobre el supuesto vínculo sentimental del rostro de Mega con un periodista de un reconocido diario.

"La verdad de las cosas es que a mí me dicen que Tonka estaría bien y feliz con esta persona", comentó el panelista, quien explicó que el hombre pertenecería al mundo de las comunicaciones, aunque no sería conocido popularmente.

"Van a haber muchos que incluso trabajaron con él. Es periodista de un medio de comunicación importante, escrito", agregó Velasco, entregando nuevas pistas sobre la identidad del supuesto galán.

Ante estos antecedentes, Nacho Gutiérrez le preguntó directamente si el profesional trabajaba en el diario La Segunda. Velasco respondió que sí y añadió otra pista: "Lanzó un libro hace poco".

Las pistas sobre la nueva pareja de Tonka

Posteriormente, Cecilia Gutiérrez aportó más información sobre el supuesto romance y aseguró que los rumores se remontarían a comienzos de 2025. Además, indicó que el periodista se llamaría Pablo.

Según relató la comunicadora en el programa, ambos se conocerían desde hace años, ya que el profesional habría sido contratado por Parived para realizarle "clases de actualidad" a Tonka durante su etapa en el matinal. Gutiérrez también señaló que actualmente cumpliría funciones como editor en el diario.

En paralelo, Ricardo Cantín, amigo cercano de la animadora, abordó su situación sentimental en el programa "Plan Perfecto". Allí aseguró que no tendría pololo, aunque sí estaría involucrada con alguien a quien conoce, vínculo que describió como "un pinche".