Asskha Sumathra recordó emotiva conversación con Andrés Caniulef un día antes de su muerte

La transformista y comediante Asskha Sumathra reveló que estuvo en contacto con Andrés Caniulef un día antes de la muerte del periodista.

En conversación con "Detrás de la Quinta", la humorista hizo un análisis de su comentado paso por Viña 2026, aprovechando de recordar al comunicador, fallecido el 9 de enero a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

"Justo había hablado con Andrés Caniulef poquito antes, el día antes de que él partiera", contó en el programa de Mega.

En este contexto, la ganadora de "Coliseo" agradeció a Caniulef "porque me quedé con esa vibra de él. Con esto: 'hueona, maricona, dalo todo, reviéntalo'".

Asimismo, la transformista reflexionó sobre el espacio que ha ganado la comunidad LGBTQ+ en el mundo del espectáculo, recordando en la entrevista a Daniel Zamudio, joven asesinado en 2012 tras un ataque homofóbico.

"Tuvimos que pasar por un dolor terrible para que la gente comprendiera que somos en esta sociedad gente igual que todos, que fue Zamudio. Entonces, eso que descarnó a la sociedad hace que hoy les pueda agradecer como con Gaviotas", explicó.