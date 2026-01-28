Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Berta Lasala se sincera sobre el fin de su matrimonio con Daniel Alcaíno: "Perdoné mucho"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz entregó detalles de su separación con el comediante, con quien estuvo casada por más de dos décadas.

Berta Lasala se sincera sobre el fin de su matrimonio con Daniel Alcaíno:
La actriz Berta Lasala reveló detalles de su quiebre matrimonial con Daniel Alcaíno, de quien se separó en 2022 tras dos décadas juntos. 

En el reality "El Internado", la intérprete recordó el polémico inicio de su relación: "Mi marido dejó a una mina por mí. Eso fue terrible, me sentí mal, salió en la prensa, todo el mundo lo supo, que dejó a la mina por mí, me banqué ese karma, lo viví, lo sufrí", contó. 

"Por eso digo que quitarle el mino a alguien tiene su karma y al final me separé igual, después de 20 años; hace 3 me separé de él", agregó. 

Si bien, la artista reconoció el talento de Alcaíno como actor y comediante, señaló que el éxito de su expareja terminó afectándola emocionalmente.

Además, afirmó que las infidelidades de parte de él terminaron llevándolos a la ruptura. "Es muy mujeriego, infiel, perdoné mucho, me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca", reveló. 

"De repente dije chao, no puedo más, y me separé, porque ya me había aburrido. Él no se quería separar. El chileno miente hasta la muerte, son infieles y mentirosos", sentenció. 

