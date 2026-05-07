Blake Lively busca millonaria compensación tras fin del conflicto con Justin Baldoni

Un juez de Nueva York dio por cerrado el caso de la actriz Blake Lively contra Justin Baldoni, su compañero de reparto en "It Ends With Us".

Sin embargo, el magistrado aún debe decidir si la intérprete tiene derecho a percibir una compensación millonaria por daños y costos legales derivados del proceso judicial.

Según documentos publicados hoy, las partes resolvieron casi todas las reclamaciones el pasado lunes, excepto una: la solicitud de la protagonista de "Gossip Girl" de una indemnización que, por estatuto, se triplica automáticamente, además de una compensación bajo la sección 47.1 del Código Civil de California.

La defensa de la artista instó al juez Lewis Leman a resolver este pago cuanto antes. Los abogados argumentaron que la norma impone penas graves contra quienes interpongan acciones difamatorias fallidas contra denunciantes de acoso sexual, calificando la conducta de Baldoni como "prototípica" en este tipo de casos.

Por su parte, la defensa de Baldoni sostiene que dicha compensación es innecesaria. Según reportó The New York Times, los abogados del actor advirtieron que el monto en juego es "draconiano" y podría ascender a varios millones de dólares, un pago que consideran totalmente desproporcionado.

Cabe recordar que el juez ya había desestimado en abril las acusaciones originales de acoso, difamación y conspiración vertidas por la esposa de Ryan Reynolds. El acuerdo alcanzado esta semana permitió cerrar las aristas restantes, centradas en incumplimiento de contrato y represalias, renunciando ambos actores al derecho de apelación.

Finalmente, el cierre del caso ha dejado declaraciones cruzadas: mientras la defensa de Lively calificó el acuerdo como una "victoria atronadora" para las sobrevivientes de acoso, los abogados de Baldoni contraatacaron tildándolo de "victoria total", asegurando que la actriz buscó el pacto para evitar una derrota inminente en los tribunales.