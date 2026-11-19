El músico Camilo Zicavo desactivó su cuenta de Instagram, en medio de las reacciones que generó el estreno de las nuevas canciones de su exesposa, Denise Rosenthal.

Poco antes de cerrar su perfil, ya había limitado los comentarios de sus publicaciones, luego de que usuarios de redes sociales lo vincularan con los mensajes incluidos en los temas de la recordada "Amango".

Los temas, "Equilibrar la balanza" y "Daltonismo", que forman parte del EP "La rueda de las emociones", han sido interpretados por fanáticos de la también actriz como referencias al quiebre matrimonial con el artista.

Cabe recordar que Rosenthal y Zicavo contrajeron matrimonio en marzo de 2022, tras cinco años de relación, y se separaron en 2024. En diciembre de ese año, el exintegrante de Moral Distraída publicó un mensaje en redes sociales en el que sugirió que ella le había sido infiel, asegurando que se había enamorado de otra persona durante un periodo en que estuvo fuera del país.