Camilo Zicavo y actriz Daniela Pérez anuncian que serán padres

La pareja compuesta por el músico Camilo Zicavo y la actriz Daniela Pérez se llenó de felicitaciones luego de revelar que están esperando a su primer hijo en común.

A través de una publicación en el perfil de Pérez -que tendrá a su segundo hijo- se reveló una imagen de la ecografía, una ropa de bebé de The Beatles y una instantánea de la intérprete mostrando los primeros indicios de su embarazo.

Este romance comenzó a fines de 2024 luego de que el integrante de Plumas terminara su matrimonio con la cantante Denise Rosenthal, acusándola de infidelidad.

Posteriormente inició una relación con Daniela Pérez, hija de los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez. "Es como el Cerati chileno", aseguró Muñoz sobre la pareja de su hija, con quien asegura mantener una gran relación.