Cantante D4vd se declara inocente del asesinato de la adolescente Celeste Rivas

El cantante D4vd se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado a una menor, hallada avanzado estado de descomposición hace unos meses.

El artista, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyos restos fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, en un Tesla perteneciente al músico.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó esta mañana en una conferencia que el rapero ha sido acusado de asesinato y otros cargos que incluyen "las imputaciones más graves que se pueda presentar" en este tipo de casos.

Según la hipótesis de las autoridades, el intérprete de "Feel It" habría sometido a la menor de 14 años a abusos sexuales continuos durante al menos un año, amenazando con denunciarlo ante las autoridades.

Por este motivo, y unos días antes de lanzar su álbum "Withered", David Burke tomó la decisión de asesinarla con un objeto punzante el 23 de abril del año pasado -o alrededor de esa fecha-, ocultando sus restos y mutilándolos unas semanas después.

La defensa de D4vd, por su parte, negó los cargos, manifestando ante el tribunal: "Creemos que la evidencia real mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernandez. Nos gustaría que la evidencia salga a la luz".