Carmen Gloria Arroyo acuerda su salida de medio: Esto dijo la animadora

La abogada Carmen Gloria Arroyo dejará de ejercer sus labores en un medio de comunicación, para dedicarse completamente a su programa televisivo en Mega, "Fuerte y Claro".

Mediante un comunicado del área de comunicaciones de Megamedia, la animadora confirmó su salida de radio Romántica, donde condujo por casi 10 meses un programa de lunes a viernes en las tardes.

Tanto la estación como la radio pertenecen al mismo holding, con Arroyo explicando que su decisión de poner fin a su participación en el medio radial se debe exclusivamente a problemas de horario, que le impedían compatibilizar ambas labores.

"Mi programa de TV termina a las 16:45 y el de radio parte a las 17:00, lo que me obligaba a correr por los pasillos", señaló.

Aunque destacó su labor radial fue "experiencia maravillosa y que valoro mucho", finalmente optó por decidarse completamente a su programa televisivo: "He decidido enfocarme en el proyecto televisivo. Un programa como 'Fuerte y claro' necesita pre-pauta el día anterior, una pauta el mismo día, y una reunión de evaluación después de salir del aire y los tiempos no me estaban dando".