Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.3°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Carmen Gloria Arroyo debutó en Mega tras su salida de TVN

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"La Jueza" se incorporó a la cobertura especial por los devastadores incendios en el sur de Chile.

Carmen Gloria Arroyo debutó en Mega tras su salida de TVN
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras su comentada salida de TVN después de 7 años de trabajoCarmen Gloria Arroyo finalmente debutó en las pantallas de Mega en el marco de la cobertura especial por los incendios en el sur del país.

Arroyo apareció durante la emisión de "Mucho Gusto", donde Karen Doggenweiler la recibió asegurando que "no es la bienvenida que nos hubiese gustado darle, pero estamos en medio de una tragedia".

"Pero tu presencia es tremendamente relevante e importante porque tienes una experiencia con estos dramas que nos golpean cada cierto tiempo", agregó la animadora.

"Efectivamente, me hubiese gustado integrarme y aparecer por las pantallas de Mega por primera vez en otras circunstancias, pero dada la situación que está viviendo el país no podía mantenerme al margen", indicó "La Jueza".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada