Carmen Gloria Arroyo debutó en Mega tras su salida de TVN

Tras su comentada salida de TVN después de 7 años de trabajo, Carmen Gloria Arroyo finalmente debutó en las pantallas de Mega en el marco de la cobertura especial por los incendios en el sur del país.

Arroyo apareció durante la emisión de "Mucho Gusto", donde Karen Doggenweiler la recibió asegurando que "no es la bienvenida que nos hubiese gustado darle, pero estamos en medio de una tragedia".

"Pero tu presencia es tremendamente relevante e importante porque tienes una experiencia con estos dramas que nos golpean cada cierto tiempo", agregó la animadora.

"Efectivamente, me hubiese gustado integrarme y aparecer por las pantallas de Mega por primera vez en otras circunstancias, pero dada la situación que está viviendo el país no podía mantenerme al margen", indicó "La Jueza".