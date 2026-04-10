Carmen Tuitera arremetió contra Maripán: "No le tengo miedo a su dinero"

Carmen Castillo, conocida popularmente como "Carmen Tuitera", arremetió contra Guillermo Maripán, luego de que el futbolista reconociera que compartió una fotografía íntima de la influencer.

"Yo a Guillermo Maripán no le tengo miedo", expresó durante su participación en el programa "Encantadas", de Zona Latina, donde enfatizó en que "no le tengo miedo al fútbol, no le tengo miedo a su dinero, porque hay algo que es más importante: la verdad no se compra, Guillermo".

En su declaración ante la Justicia durante el proceso judicial en su contra, Maripán admitió haber enviado al portal de farándula Infama una imagen de Castillo en ropa interior, explicando el acto como "un arrebato".

Todo luego de una serie de dardos cruzados entre la denunciante y la defensa del seleccionado nacional, quien previamente, junto a su agencia de representación, había negado públicamente los hechos e incluso demandó a Castillo.

Aunque la actual estudiante de Derecho, a través de sus redes sociales, ya había valorado que se hiciera pública la verdad, es la primera vez que la autora de "Brilla, Weona ¡Brilla!" habla en televisión de lo sucedido, declarando que "he mostrado un porcentaje de la vulnerabilidad. Creo que todos tenemos una coraza, creo que sí me ha chocado un poco más de lo que yo he mostrado".

"No ha sido fácil y quiero mostrar eso", dijo Castillo conteniendo las lágrimas, "pero me imagino mucho cómo lo vive alguien en soledad y eso me da pena y me da coraje también, y tengo dos hijos también que ven que la mamá está luchando. Y voy a seguir luchando. Hay que luchar no solo por uno".

La influencer sostuvo que "ninguna mujer ni ningún hombre merece vivir una situación así y también he conocido muchas mujeres que lo han vivido por otras mujeres, así que no creo que esto se trate de mujer – hombre, esto se trata de la dignidad de una persona".