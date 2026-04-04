Maripán reconoció divulgación de foto íntima de Carmen Tuitera: "Fue un arrebato"

El futbolista Guillermo Maripán declaró ante la Justicia y, finalmente, reconoció que compartió una fotografía íntima de la influencer Carmen Castillo, conocida popularmente como "Carmen Tuitera".

El proceso judicial contra el deportista ha incluido una serie de dardos cruzados entre la denunciante y la defensa del seleccionado nacional, quien junto a su agencia de representación anteriormente había negado públicamente los hechos e incluso demandó a Castillo.

Sin embargo, el propio Maripán desechó la postura de sus mánagers, que calificaron el caso de "noticia falsa" y "hostigamiento sistemático" por parte de la afectada.

Durante su testimonio ante Fiscalía, Guillermo Maripán admitió haber enviado al portal de farándula Infama una imagen de Castillo en ropa interior.

"Este acto fue un arrebato fruto de mi angustia, miedo e irritación del momento", aseguró el zaguero en el documento al que accedió ADN.

Según el deportista, su intención al enviar la fotografía íntima era supuestamente terminar con algunas publicaciones que "afectaban su imagen", defendiéndose en el hecho de que no subió la postal públicamente y la circulación de la misma en internet escapó "fuera de su control"

Maripán remarcó que envió la imágen en modo "única visualización" y acusó: "Es evidente que el destinatario de infama.cl fotografió la pantalla de lo que compartí, con una imagen de una conversación editada".

Carmen Tuitera: "Nunca mentí. Ahora seguir el curso para la verdad"

Tras revelarse la declaración de Maripán, Carmen Castillo se espresó a través de Instagram: "El 2025 para él fue un daño a su honra, para mí fue defenderme constantemente. Esto es solo 10 por ciento de lo que iremos presentando en las acciones judiciales que existen y que vienen".

"Nunca mentí y si alguien lo extorsionó como él dice, la extorsión en Chile está tipificada principalmente en el Artículo 438 del Código Penal. Sea quien sea Infama (conozco a todas las que indican que pueden ser) gracias por advertirme lo que esta persona estaba intentando hacer", añadió la actual estudiante de Derecho.

"Por un tema de seguridad, me vi muy desbordada en un momento. Eso ya no fue, ahora a seguir el curso para la verdad procesal que respeto profundamente. Pero también respeto mi verdad", agregó.