Carmen Tuitera relata nueva querella contra Maripán: injurias y calumnias

La personalidad de redes sociales y ahora estudiante de derecho Carmen Castillo -conocida como Carmen Tuitera- nuevamente se enfrenta en tribunales con el jugador y seleccionado nacional Guillermo Maripán.

La también autora presentó una querella por delitos de calumnia con publicidad e injuria grave con publicidad en contra del futbolista de Internacional de Porto Alegre, por una publicación en Instagram, que pese a ser un posteo y haber estado destacado, está eliminado o archivado en el perfil @gmaripan.

Ya declarada admisible, la acción legal tendrá su primera audiencia el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el próximo 13 de octubre.

Instagram, pieza clave

La querella de Carmen Tuitera se basa en el comunicado que publicó Maripán en su cuenta en Instagram el 26 de agosto de 2025, en la que el jugador se refiere a la primera denuncia penal que Castillo presentó -ese mismo año-, por los delitos de violación de la vida privada y difusión de información de carácter privado, y exhibición y difusión de registro de imágenes íntimas de connotación sexual en el contexto de violencia de género

Esta causa, que se origina en la difusión de fotografías íntimas que Castillo le envió privadamente a Maripán, tiene fijada a fin de mes una audiencia de formalización.

"Es un hecho inadmisible que la querella presentada por Carmen Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos. Este solo antecedente demuestra la verdadera motivación que subyace tras estas acciones: la búsqueda de dinero y no la defensa de ningún derecho", se leía en esa publicación.

La defensa de Carmen Tuitera acusa que "no se trató de una publicación efímera, sino que el querellado optó deliberadamente por fijarlo de manera permanente en su perfil, donde se ha mantenido visible al público general de manera continua e ininterrumpida (...) mientras una publicación ordinaria queda sujeta al desplazamiento natural del muro o desaparece a las 24 horas en el caso de las historias, el fijado exige una acción positiva y consciente del usuario, cuyo único propósito es asegurar que el contenido permanezca visible de manera prioritaria y permanente para cualquier persona que visite el perfil".

En declaraciones a LUN, la representación jurídica de la querellante además agrega "ninguna de estas afirmaciones (de Maripán) corresponde a la verdad", más aún cuando el diálogo entre las partes para buscar una solución impide que exista una "conducta extorsiva, por el contrario, se trató de gestiones desarrolladas entre profesionales, dentro del marco propio de una negociación destinada a alcanzar un eventual acuerdo".

La réplica de Maripán a la primera querella fue una demanda civil por responsabilidad extracontractual y daño a su honra, en la que pidió una indemnización de 200 millones de pesos ante el 15° Juzgado Civil de Santiago.