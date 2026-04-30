Cata Vallejos es destituida de Miss Universo: acusan "incumplimiento de obligaciones"

La organización de Miss Universo La Reina ha decidido destituir a Catalina Vallejos como representante para el certamen nacional.

A través de redes sociales, la dirección del concurso de belleza informó que decidieron poner "término a la designación" de la exCalle 7 como representante del proceso 2026.

En este contexto, apuntaron a que la decisión "se ha tomado en conformidad al contrato vigente, debido a incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol, especialmente en materias de conducta, respeto hacia la organización y cumplimiento de compromisos adquiridos".

Asimismo, señalaron que el proceso seguirá con normalidad y que "por respeto a las partes involucradas, esta será la única declaración pública al respecto".

Cata Vallejos reacciona a destitución

Por su parte, la modelo abordó el tema en una transmisión en vivo de TikTok, donde mostró sorpresa ante la decisión de la organización.

"Estoy en shock, igual que todos ustedes. No entiendo lo que está pasando. Para mí fue una completa sorpresa", admitió.

Bajo esta línea, la figura farandulera admitió estar "un poquito nerviosa y con pena también (...) Les puedo decir que no he tenido ningún incumplimiento de ninguna cosa. Vamos a ver. Esperemos que se solucione de la mejor manera posible".

"Yo quiero seguir con esto. Ya me puse al frente el objetivo de querer hacerlo bien y participar (...) Me la voy a seguir jugando porque así quiero hacerlo. Si hay un repechaje, lo voy a hacer; creo que se abrió hace dos semanas, así que vamos a ver si puedo postular por ahí porque yo sí quiero hacer este sueño real", explicó.

Finalmente, Vallejos aseguró haber encontrado "un propósito y un foco dentro de mí que creo que hace años no encontraba. Para mí es muy bonito lo que se está dando. Lo que está pasando ahora es una piedra en el camino, pero no va a ser una muralla porque voy a seguir con esto".