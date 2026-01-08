Claudia Conserva revela costosa multa que debió pagar por culpa de Yazmín Vásquez

A casi seis años del final de "Milf" (TV+), Claudia Conserva, Maly Jorquiera y yazmín Vásquez volvieron a reunirse en pantalla, apareciendo en el panel de "Hay que decirlo" de Canal 13.

En este contexto, Karla Constant, animadora del programa, hizo algunas preguntas a las invitadas -quienes celebraron su reconciliación en redes sociales-, consultando directamente a Conserva: "¿Pensaste en estos seis años en no volver a trabajar con alguna?".

Ante la pregunta, la conductora escogió sin tapujos a Yazmín Vásquez, aclarando los motivos detrás de esta respuesta.

"Porque se fue y de repente, fíjate que me llega una carta, así como esas cartas judiciales, así como certificadas y dicen 'fíjate, Claudia llegó una multa al Consejo Nacional de Televisión (CNTV)' y yo ¿Qué?", partió contando.

La costosa multa que debió pagar

Bajo esta línea, Conserva recordó una polémca sección protagonizada por Vásquez, llamada "Los Primos de la Yaz".

"Ella presentaba un calendario, puro gallo estupendo y le ponía nombre (a los modelos de las fotos). Entonces, era como: 'Penino Lungo Lazio'", agregó, señalando que esto no agradó mucho a las televidentes y decidieron hacer la denuncia.

Asimismo, la actriz contó que la situación debió ser analizada por un abogado, situación que le dio mucha vergüenza.

Además, Claudia debió hacerse cargo de la multa -que superaba los $10 millones- debido a que era productora del programa. "Por culpa de esa boquita", sentenció, apuntando hacia su excompañera.