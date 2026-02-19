Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago34.3°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Claudio Michaux confirma muerte de su madre con sentido posteo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A través de redes sociales, el comediante compartió una serie de imágenes familiares.

Claudio Michaux confirma muerte de su madre con sentido posteo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Claudio Michaux confirmó este miércoles la muerte de su madre, quien padecía cáncer. 

A través de su cuenta de Instagram, el humorista compartió una serie de imágenes familiares, acompañadas de un sentido mensaje. 

"Gracias por amarme tanto. Te voy a extrañar toda mi vida, Mamá", escribió en el posteo, que se llenó de mensajes de apoyo por parte de colegas y figuras como Ignacio Socías, Raúl Peralta, Begoña Basauri, Álex Órtiz, entre otros. 

Previamente, el conductor del react de "Fiebre de Baile" contó que hace unas semanas visitó a su madre en Noruega, país donde residía, para despedirse de ella. 

"La fui a ver hace poco para despedirme. Es lo más triste que me ha pasado en la vida. Volví de ese viaje un día antes del Festival de Las Condes", reveló en el podcast "Valgoio". 

Asimismo, Michaux confesó que llevar este proceso a distancia "fue chocante, triste, pero es algo con lo que me tocó lidiar".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada