Claudio Michaux confirma muerte de su madre con sentido posteo

El comediante Claudio Michaux confirmó este miércoles la muerte de su madre, quien padecía cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, el humorista compartió una serie de imágenes familiares, acompañadas de un sentido mensaje.

"Gracias por amarme tanto. Te voy a extrañar toda mi vida, Mamá", escribió en el posteo, que se llenó de mensajes de apoyo por parte de colegas y figuras como Ignacio Socías, Raúl Peralta, Begoña Basauri, Álex Órtiz, entre otros.

Previamente, el conductor del react de "Fiebre de Baile" contó que hace unas semanas visitó a su madre en Noruega, país donde residía, para despedirse de ella.

"La fui a ver hace poco para despedirme. Es lo más triste que me ha pasado en la vida. Volví de ese viaje un día antes del Festival de Las Condes", reveló en el podcast "Valgoio".

Asimismo, Michaux confesó que llevar este proceso a distancia "fue chocante, triste, pero es algo con lo que me tocó lidiar".