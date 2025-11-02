Confirman la muerte del padre de Fernando Solabarrieta

Este fin de semana, se confirmó el fallecimiento de Ciro Solabarrieta, padre del periodista deportivo Fernando Solabarrieta.

La noticia fue compartida este sábado por Nicolás, hijo del comunicador, a través de sus historias de Instagram: "De las pocas veces que te pude hacer reír, pero dentro de ti había una sonrisa eterna", escribió el chico reality en el posteo, que incluyó fotografías junto a su abuelo.

"Gracias por todo y hasta siempre", añadió brevemente en la siguiente publicación.

Si bien, ningún otro miembro de la familia ha hablado al respecto, Cecilia Gutiérrez reveló que Fernando, que se encuentra en Perú grabando el reality "El Internado", salió temporalmente del encierro para asistir al funeral.

Asimismo, señaló que la salida del periodista será similar a la del actor Etienne Bobenrieth, quien fue autorizado para salir del programa y asistir al funeral de Héctor Noguera, exsuegro y abuelo de sus hijas.

Cabe recordar que en los últimos años, Ciro Solabarrieta enfrentó varios problemas de salud, siendo hospitalizado en plena pandemia por complicaciones con el coronavirus. En dicha ocasión, debió ser trasladado desde Magallanes a Santiago por vía áerea.