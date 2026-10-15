Coni Piccoli anuncia su separación tras 13 años: "La vida nos lleva por caminos distintos"

La actriz Coni Piccoli anunció en sus redes sociales que se separó de su esposo, Nicolás Achá, luego de más de una década de relación.

"Con Nico decidimos tomar caminos separados, es un proceso difícil para ambos, pero hay mucho amor y cariño, es una persona que respeto mucho por los 10 años de relación que tuvimos... Y siempre será alguien importante para mí", señaló la ex "BKN" en su perfil de Instagram.

"Hay historias que siempre serán parte de nosotros, aunque la vida nos lleve por caminos distintos. A veces cerrar ciclos también es parte de querer y de crecer, de escucharnos y de ser fieles a lo que sentimos", concluyó Piccoli.

Por su parte, Nicolás Achá también emitió un sentido mensaje en el que lamentó la separación. "Han sido 10 años juntos hermosos, en donde no solo es mi esposa, es mi pilar, mi mejor amiga, mi compañera y el amor de mi vida. Fue y es la persona más importante en mi vida y seguramente lo será por siempre", escribió.

"Por mi parte la sigo amando mucho y la voy a amar siempre incluso más que el primer día , pero hoy queremos cosas distintas para el futuro", agregó.

La pareja había iniciado su romance hace 13 años y contrajo matrimonio en 2023.